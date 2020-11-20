Бушующий в Приморье циклон задел юг Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Обрушившийся на Приморье циклон задел южные районы Хабаровского края, там выпало до трети месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

"Приморский циклон краем облачности задел Хабаровский край и ушел на Сахалин. Повлиял на юг региона - это Бикинский, Вяземский, имени Лазо районы. За ночь выпало от 8 до 15 мм осадков в виде снега и мокрого снега - это четверть-треть месячной нормы", - сказал представитель гидрометцентра.

К настоящему моменту осадки прекратились. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщений о чрезвычайных ситуациях в этих районах не поступало. Пока на территории всего края сохраняется ветер от 7 до 12 м/с. Пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" сообщила, что из-за очередного ухудшения погодных условий введен режим повышенной готовности. В настоящее время все электросетевое оборудование энергокомпании работает в штатном режиме, крупных аварийных ситуаций не зафиксировано.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае продолжаются осадки в виде дождя, перешедшего в снег, на юге края ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций, нарушения в работе общественного транспорта. Во Владивостоке объявлен режим ЧС.