К ликвидации последствий циклона в Приморье привлекают добровольцев

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Хасанского района Приморского края, где за полтора суток выпало две месячные нормы осадков, формируют из числа добровольцев дополнительные аварийные бригады по восстановлению инфраструктуры после аварий. Об этом сообщает в пятницу администрация Хасанского муниципального района на своей странице в Instagram.

"Резкое понижение температуры воздуха при непрекращающемся дожде и мокром снеге привели к образованию ледяной корки на дорогах, земле, зданиях, деревьях, объектах ЖКХ. Под тяжестью ледяного покрова произошло обрушение деревьев, линий электропередачи, что привело к обесточиванию сразу нескольких населенных пунктов. В настоящее время оперативным штабом района ведется формирование аварийных бригад из числа добровольцев, желающих присоединиться к расчистке линий электропередачи от завалившихся деревьев", - говорится в сообщении.

По информации властей, особенно сложная обстановка сложилась на севере района - в селах Филипповка, Перевозная, Безверхово и поселке Приморский. Здесь жители уже вторые сутки остаются без электричества. Энергетики устраняют неполадки, но обрывов слишком много.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока. В городе объявлен режим ЧС.

По информации автовокзала Владивостока, на утро пятницы отменены 58 рейсов междугородних автобусов, в том числе в Находку, Партизанск, Терней и Славянку. Также отменены внутренние авиарейсы в Преображение, Терней, Кавалерово и Дальнегорск. Задержаны рейсы в Южно-Сахалинск, Новосибирск и Москву. Отмены и задержки связаны с погодными условиями. По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. В столице Дальнего Востока упало более 4,5 тыс. деревьев и веток.