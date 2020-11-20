Супермаркеты предлагают жителям Владивостока согреться горячим чаем во время непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Торговая сеть во Владивостоке из-за непогоды, которая оставила без воды и электричества многие дома города, организовывает пункты обогрева. Первый открылся в крупном торговом центре в Первомайском районе (мыс Чуркин), где в домах с четверга нет электричества, воды и отопления.

"Решили поддержать жителей в такую непогоду. Люди заходят замерзшие, мы решили предложить им горячий чай с сахаром и лимоном. В гипермаркетах установлены кулеры с горячей водой, желающие могут приготовить себе чай. Рядом установлены санитайзеры", - сообщили ТАСС в отделе рекламы и PR сети гипермаркетов "Самбери". Подобные пункты, где также можно зарядить телефоны, открыты еще в двух магазинах сети.

Ранее городская администрация сообщила об организации пунктов временного размещения, где горожане могут отогреться во время непогоды. Сейчас действует семь таких пунктов в разных районах Владивостока.

Кроме того, один из ресторанов города предлагает людям горячее питание и чай. "Ресторан "Охотный двор" во время таких экстремальных условий, как сейчас, готов поддержать всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и угостить чаем, бульоном и чебуреками", - сообщила пресс-служба правительства Приморья в своем аккаунте в Instagram.

С ночи с 18 на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока. В городе объявлен режим ЧС.

По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы почти 150 тыс. человек остаются без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. В столице Дальнего Востока упало более 4,5 тыс. деревьев и веток. Согласно прогнозу синоптиков, снег закончится в субботу, после чего начнет таять.