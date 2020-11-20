В селах Приморья восстанавливают подачу света, перебоев с теплом и водой почти нет

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти муниципальных районов Приморского края, пострадавших от мощного снегопада, сообщают об отсутствии перебоев с теплом и водой, но о частичном отключении света в поселках.

"У нас без света сейчас села Подьяпольское, гарнизон Смоляниново, большая часть Шкотова и Романовка, - рассказал ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов. - Все порывы ЛЭП в зоне работы Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Они работают по восстановлению, мы в связке с ними также на объектах. Тепло у нас есть везде, работают дизель-генераторы и котельные тоже функционируют. А деревьев у нас не много упало, не так как во Владивостоке".

Аналогично ситуация обстоит и в Михайловском районе: отопление и вода есть везде, а без электричества остаются несколько населенных пунктов. Как рассказал агентству замглавы района Виктор Зубок, наиболее сложная ситуация в Ивановке, где вторые сутки без света остаются 3,5 тыс. человек. Районная администрация направила туда людей и технику для помощи энергетикам в восстановлении подачи света.

Администрация Хасанского района формирует из числа добровольцев дополнительные аварийные бригады по восстановлению инфраструктуры после аварий. По информации властей, особенно сложная обстановка сложилась на севере района в селах Филипповка, Перевозная, Безверхово и поселке Приморский. Здесь жители уже вторые сутки остаются без электричества. Энергетики устраняют неполадки, но обрывов слишком много.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья, авария на сетях водоснабжения в Артеме устранена, возобновляется подача водоснабжения в жилые дома и объекты соцкультбыта. Планируется, что полностью водоснабжение будет восстановлено к середине дня в пятницу. Из 19 котельных запущены 12, сейчас ведутся работы по подключению еще семь котельных.

"Для восстановления энергоснабжения задействованы бригады ОАО АЭСК численностью 55 человек, 22 единицы техники. Звенья работают с помощью 20 сотрудников МЧС, которые усилены 35 сотрудниками из Владивостока. МЧС осуществляет помощь в разборе завалов деревьев, после чего ресуроснабжающие организации устраняют порывы на сетях", - сообщила пресс-служба.

Ситуация в Приморье

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока. В городе объявлен режим ЧС.

По информации автовокзала Владивостока, на утро пятницы отменены 58 рейсов междугородних автобусов, отменены внутренние авиарейсы, задержаны рейсы в Южно-Сахалинск, Новосибирск и Москву. Отмены и задержки связаны с погодными условиями. По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы около 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. В столице Дальнего Востока упало более 4,5 тыс. деревьев и веток.