Толщину обледенения проводов и деревьев до 12 мм зафиксировали в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Аномальная толщина обледенения проводов и деревьев (до 12 мм) зафиксирована в Приморье. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Аномальная погодная ситуация сложилась в Приморье. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев - до 12 мм. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет", - приводятся в сообщении слова главы Примгидромета Бориса Кубая.

Глава регионального гидрометцентра отметил, что за последние сутки в отдельных муниципалитетах края зарегистрировали от 2,5 до трех месячных норм осадков. "Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает", - подчеркнул Кубай. Он разъяснил, что причиной возникновения аномальной погодной ситуации стала встреча над территорией региона теплой и холодной воздушных масс.

"Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встретились над территорией края. Получилось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса. Она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу - холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура до минус 2 градусов, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса, - до плюс 2 градусов. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной", - сказал глава Примгидромета.

По его словам, в ближайшие сутки погодная ситуация в крае может измениться - установятся слабоположительные температуры, и лед начнет таять.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы почти 150 тыс. человек остаются без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. Во Владивостоке упало более 4,5 тыс. деревьев и веток, объявлен режим ЧС.