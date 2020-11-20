Из-за аварии на теплосетях в Южно-Сахалинске отопление отключили в 46 жилых домах

ТАСС, 20 ноября. Авария на теплосетях в Южно-Сахалинске привела к отключению отопления в 46 жилых домах, четырех детских садах и в школе. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской теплоснабжающей организации "Сахалинская коммунальная компания" (СКК).

"Авария на сетях в районе улицы Емельянова привела к отключению отопления в 46 жилых домах, четырех детских садах и одной школе в 11-м микрорайоне. Восстановление теплоснабжения планируется к 19:00 (11:00 мск)", - сообщили в СКК.

Специалист компании отметил, что причиной аварии на сетях теплоснабжения, вероятно, стал износ оборудования.