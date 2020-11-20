Число отключенных от электричества жителей Приморья выросло до 169 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Число жителей Приморского края, остающихся без электроснабжения из-за непогоды, выросло до 169 тыс. человек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

По последним данным Минэнерго РФ, без электричества оставались до 150 тыс. граждан.

"В ликвидации аварий на электросетях в городах и районах Приморского края задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад, а также 157 единиц техники. По состоянию на 9:00 (02:00 мск) пятницы, 20 ноября, без света остаются более 169 тыс. приморцев. Как сообщила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, отключения наблюдаются в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артемовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем", - говорится в сообщении.

Всего к утру пятницы было зафиксировано 142 отключения на линиях электропередачи и на 1 736 трансформаторных подстанциях. Для помощи приморским энергетикам дополнительно прибывают бригады из Хабаровска, задействованы сотрудники МЧС. Наиболее крупная авария - падение опор на линиях 220 кВ во Владивостоке. По словам Пархоменко, оперативному устранению отключений мешают непрекращающиеся мокрые осадки и ветер.

"Элементарно люди не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром, автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений, а куда и заезжают, не могут работать, так как есть риск опрокидывания. Не везде быстро можно и обнаружить повреждение, ведь зачастую энергетики ищут обрывы пешком, потому что даже высокопроходимая техника не может проехать", - приводятся в сообщении ее слова.

Также зафиксированы случаи повторных аварий на восстановленных участках.

Перебои в интернет-связи

Нарушение электроснабжения во Владивостоке и Артеме, вызванное ледяным дождем и сильным ветром, вторые сутки осложняет работу интернет-сетей, сообщили представители компаний "Ростелеком" и Tele2.

"Отсутствие услуг связи у клиентов в основном связано с отсутствием электроэнергии и обрывами воздушных линий связи на опорах. Основной урон климат нанес нашим клиентам во Владивостоке и Артёме. Для оперативного восстановления услуг мы проводим работы по обеспечению электропитания от стационарных и переносных электростанций. Мы в беспрерывном режиме монитором ситуацию и находимся в повышенной готовности. Работают аварийно-восстановительные бригады", - сказали пресс-службе "Ростелекома".

Аналогично, из-за погодных условий перебои со связью в двух городах фиксирует оператор Tele2. До полного восстановления электроснабжения у абонентов может наблюдаться кратковременное ухудшение качества голосовой связи и мобильного интернета, сообщили ТАСС в компании.

Ситуация в Приморье

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока. В городе объявлен режим ЧС, власти края готовятся объявить ЧС регионального уровня.

По информации автовокзала Владивостока, на утро пятницы отменены 58 рейсов междугородних автобусов, отменены внутренние авиарейсы, задержаны рейсы в Южно-Сахалинск, Новосибирск и Москву. В столице Дальнего Востока упало более 4,5 тыс. деревьев и веток.

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