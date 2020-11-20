Эксперт: создание курорта в Северной Осетии приведет к развитию сопутствующих производств

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии даст толчок развитию сопутствующих производств, увеличит создание рабочих мест и привлечет внебюджетные инвестиции. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу генеральный директор "Корпорации инвестиционного развития Республики Северная Осетия - Алания" Таймураз Гугкаев.

Ранее в интервью ТАСС первый заместить министра экономического развития РФ Михаил Бабич сообщил, что горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии планируется построить в 2021-2023 годах. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

"Большое дело - построить курорт с канатными дорогами, гостиничными комплексами, досуговыми центрами. Но это большое дело возымеет синергетический эффект за счет вовлечения большого количества предприятий из разных экономических сфер в производственно-сбытовую цепочку, образующуюся вокруг курортной зоны. Это и производители продуктов питания, сувенирной продукции, сервисных служб по ремонту горнолыжного снаряжения и т. п. Строительство курорта даст толчок развитию смежных производств как в самом районе, так и в республике, и даже в соседних регионах", - сказал он.

По мнению Гугкаева, курорт даст рост количества рабочих мест не только на одной территории. "Масштаб проекта значителен. Если на самом курорте будет создано 2 - 3 тысячи рабочих мест, то вокруг него, в целом в республике, будет создано не менее 10 - 15 тыс. в смежных отраслях, которые будут обеспечивать курорт всем необходимым, начиная от зубных щеток, заканчивая специальной техникой и оборудованием", - считает глава корпорации.

С точки зрения привлечения инвестиций площадка уже вызывает интерес. "Уже ведем переговоры с европейской компанией о рассмотрении возможности создания в республике завода по выпуску горнолыжного снаряжения - сноубордов, лыж, снаряжения. Пока анонсировать рано, но такая работа корпорацией уже ведется", - сообщил Гугкаев.

Российские инвесторы также интересуются проектом и возможностью создания своих объектов на новом курорте. "Уже инвесторы из Красноярского края, других регионов страны проявляют серьезный интерес и ждут начала реализации проекта. Однозначно придут инвесторы, тем более что позиция руководства страны - строительство не отдельных курортных объектов, а применение кластерного подхода в Северо-Кавказском регионе. Это потребует дополнительного наполнения ресурсами и позволит привлечь больше инвестиций из внебюджетных источников, в том числе иностранных", - пояснил генеральный директор корпорации.

О проекте

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Решение о строительстве курорта было принято в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.