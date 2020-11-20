Эксперт: устранение административных барьеров улучшает инвестклимат в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Работа по устранению административных барьеров, числа проверок и открытость властей улучшают инвестиционный климат в Северной Осетии и привлекают бизнес в регион, считает генеральный директор "Корпорации инвестиционного развития Республики Северная Осетия - Алания" Таймураз Гугкаев.

Ранее в республике была принята госпрограмма, включающая в себя работу по снижению административных барьеров. Она включала в себя сокращение сроков выдачи градостроительного плана земельного участка, заключений экспертиз, разрешений на строительство и так далее.

"Бизнесу, главное, не мешать. Снижение административных барьеров, количества проверок значительно улучшает ситуацию. Многое делается и надзорными органами, в том числе прокуратурой в части анализа существующих проблемных вопросов, но есть и куда еще развиваться в части межведомственного взаимодействия для более оперативного принятия решений, касающихся развития инвестиционной деятельности, регулирования имущественных, земельных вопросов", - сказал Гугкаев ТАСС в пятницу.

Ранее руководитель республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев сообщил, что устранение административных барьеров позволит привлечь около 600 млн рублей внебюджетных инвестиций только в одну отрасль связи. "Власть становится более открытой, даже по сравнению с тем, что было пять лет назад. Инвесторы могут спокойно попасть на прием к главе республике, не ожидая согласований через аппарат, как это было в прошлые годы. Открыт доступ в министерства, открыт доступ на инвестиционные площадки", - пояснил Гугкаев.

По мнению руководителя корпорации, важное значение для инвесторов имеет и поддержка регионов Северного Кавказа со стороны федеральных властей. "К госпрограмме "Развитие СКФО" в 2017-2019 годах был большой интерес со стороны инвесторов, был солидный финансовый ресурс - на каждый регион СКФО ежегодно выделялось по 500 млн рублей, что позволяло привлечь в экономику регионов, как минимум 700-800 млн рублей внебюджетных инвестиций. На сегодняшний день действие программы приостановлено, но разрабатываются иные механизмы поддержки, в том числе финансирование инфраструктурных объектов для реализации инвестиционных проектов, будем смотреть. Предыдущая программа была очень востребована у инвесторов, в рамках программы они могли получить прямые инвестиции в уставные капиталы на льготных условиях", - отметил Гугкаев.

АО "Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия - Алания" создана в 2016 году для содействия социально-экономическому развитию Северной Осетии. Среди задач корпорации - повышение инвестиционной привлекательности республики, сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти по вопросам разработки и реализации инвестиционных проектов и так далее.