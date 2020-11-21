В Избербаше открыли новый спорткомплекс на 100 мест

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Спорткомплекс имени Абдулы Кубаева открыли в субботу в дагестанском городе Избербаш. В здании оборудовали залы для занятий борьбой, дзюдо и боевыми единоборствами, а также тренажерный зал, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в нашем городе состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса имени Абдулы Кубаева. Объект построен на средства местного предпринимателя Арслангерея Кубаева. Выкупив здание, в котором ранее располагался банкетный зал, он решил вложить свой капитал в социально значимый проект", - сказал представитель администрации Избербаша.

По информации пресс-службы, в торжественной церемонии открытия спорткомплекса приняли участие глава Избербаша Магомед Исаков, заместитель министра по физической культуре и спорту, олимпийский чемпион по боксу в Афинах Гайдарбек Гайдарбеков и другие.

"Уверен, что сегодняшние мальчишки, которые начнут делать свои первые шаги в этом спортзале, через несколько лет будут прославлять своими победами город, республику и страну. Главное не просто подготовить хорошего спортсмена, чемпиона, а вырастить воспитанного, порядочного человека, который соблюдает и чтит обычаи своих предков", - цитирует слова Гайдарбекова пресс-служба.

Спорткомплекс оснащен современным оборудованием и инвентарем. На площади более 600 кв. метров размещен борцовский зал, залы для занятий дзюдо и боевыми единоборствами, а также тренажерный зал. Одновременно в нем могут заниматься порядка 100 человек.