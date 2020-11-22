Бал хризантем в ботаническом саду под Волгоградом за 12 дней собрал более 1,5 тыс. гостей

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек посетили одно из самых ярких событий осени в Волгоградской области - бал хризантем, который проходил в течение 12 дней в местном ботаническом саду. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС главный специалист облкомприроды Елена Масленникова.

"Этот осенний бал хризантем не в прямом смысле слова как танцевальный вечер, а в переносном значении танец самих хризантем, которые во многих восточных культурах называют цветами солнца. В этом году в Волжском, где расположен областной ботанический сад, экскурсионные группы в оранжерею хризантем не превышали 10 человек из-за действующих ограничений. Тем не менее, за 12 дней в гостях на балу цветов побывали более 1,5 тыс. человек", - сказала Масленникова.

Она добавила, что такие экскурсии пользуются особой популярностью у желающих сделать красивые летние фотографии.

Коллекция хризантем в Волгоградском областном ботаническом саду насчитывает более 40 сортов разных размеров, форм цветов и оттенков.