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Бал хризантем в ботаническом саду под Волгоградом за 12 дней собрал более 1,5 тыс. гостей

Коллекция хризантем в областном ботаническом саду насчитывает более 40 сортов
© Волгоградский областной ботанический сад

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек посетили одно из самых ярких событий осени в Волгоградской области - бал хризантем, который проходил в течение 12 дней в местном ботаническом саду. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС главный специалист облкомприроды Елена Масленникова.

"Этот осенний бал хризантем не в прямом смысле слова как танцевальный вечер, а в переносном значении танец самих хризантем, которые во многих восточных культурах называют цветами солнца. В этом году в Волжском, где расположен областной ботанический сад, экскурсионные группы в оранжерею хризантем не превышали 10 человек из-за действующих ограничений. Тем не менее, за 12 дней в гостях на балу цветов побывали более 1,5 тыс. человек", - сказала Масленникова.

Она добавила, что такие экскурсии пользуются особой популярностью у желающих сделать красивые летние фотографии.

Коллекция хризантем в Волгоградском областном ботаническом саду насчитывает более 40 сортов разных размеров, форм цветов и оттенков.

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