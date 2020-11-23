Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов стартовал на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Шестой национальный чемпионат "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья стартовал на Камчатке - в нем примут участие девять человек. Турнир ежегодно проводится в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщается на сайте краевого правительства.

"Чемпионат будет проходить на Камчатке в очно-дистанционном формате и продлится до 29 ноября. Девять камчатцев представят регион в компетенциях "Учитель начальных классов", "Вязание крючком", "Медицинский и социальный уход", "Малярное дело", "Резьба по дереву", "Ландшафтный дизайн", "Бисероплетение", "Экономика и бухгалтерский учет" и "Предпринимательство", - говорится в сообщении.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится на Камчатке с 2018 года. Его главная цель - содействие развитию профессионального включения обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью в общество и содействие в их трудоустройстве.

Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.