В Минвостокразвития назвали основную задачу для бюджетов регионов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Первостепенной задачей для формирующихся бюджетов регионов Дальнего Востока будет исполнение мероприятий национальной программы развития макрорегиона, сообщил журналистам в понедельник во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы работаем исходя из того, что нашей первостепенной задачей будет являться безусловное выполнение всех мероприятий, заложенных в национальную программу [развития Дальнего Востока]. Она подписана председателем правительства Российской Федерации, и мы будем за нее биться",- сказал Чекунков.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.