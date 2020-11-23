Часть стены Дербентской крепости укрепят от дальнейшего разрушения

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Часть Южной крепостной стены Дербентской крепости, которая разрушилась в Дербенте из-за дождей, укрепят, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы администрации Дербента Камила Гамзатова.

Частичное обрушение Дербентской Южной крепостной стены у ворот Орта-Капы произошло в ночь с 16 на 17 ноября в результате проливных дождей.

"Сегодня в городе работают специалисты подрядной организации специального научно-реставрационного управления Минкультуры России. В настоящее время они проводят консультацию и предварительные аварийно-спасательные работы по защите культурного объекта - крепости Нарын-Кала от дальнейшего ее обрушения", - сказала Гамзатова.

По словам гендиректора подрядной организации специального научно-реставрационного управления Юрия Егорушкина, "первоочередная задача - не допустить дальнейшее разрушение стены". "После необходимо будет полностью разобрать внутренние полости башни, примыкающей к Орта-Капы с другой стороны, <...> и заново полностью по технологии перекладывать полость известковым бутобетоном. Пока ориентируемся, что все необходимые мероприятия на объекте будут завершены до конца 2022 года", - приводит слова Егорушкина пресс-служба администрации Дербента.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отметил 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.