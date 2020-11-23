Турпоток на курорты Северного Кавказа по итогам года увеличится на 20%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рост туристического потока на горнолыжные курорты Северного Кавказа по итогам 2020 года составит около 20%. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"В целом ожидаем, что по итогам года все-таки будет рост турпотока на наши курорты примерно на 20%. Мы постарались сохранить динамику за счет того, что туристы соскучились по отдыху после того, как насколько месяцев просидели дома", - сказал он.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса сезон на курортах Северного Кавказа начался гораздо позже, чем обычно. "Четыре месяца наши курорты были закрыты, что наложило определенный отпечаток. Однако большой турпоток был в зимнем сезоне, и остаток летнего сезона очень активно прошел. Только в сентябре рост турпотока на "Архызе" составил порядка 72%, в "Ведучах" - 73%. На "Эльбрусе" - чуть ниже 12%, это связано с тем, что треть туристов, которые приезжали на "Эльбрус", - иностранцы, а сейчас из-за закрытых границ они не могут приехать в Россию", - уточнил Тимижев.

Вместе с тем, по словам собеседника ТАСС, в последние несколько лет ежегодный рост туристического потока на курорты Северо-Кавказского федерального округа составлял порядка 30-40%. "Мы показываем в последние два года хорошую динамику - порядка 30-40% роста. Конечно, мы рассчитывали, что и в этом году сохраним такую динамику. Но считаем, что в нынешней ситуации 20% - это тоже хороший показатель для наших курортов", - заключил Тимижев.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимается развитием всесезонных курортов "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике.