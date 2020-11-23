В Пятигорске начались съемки комедийного сериала от Comedy Club production

ПЯТИГОРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Съемки нового комедийного сериала от Comedy Club production начались в городе-курорте Пятигорске. Генеральным продюсером проекта выступает Семен Слепаков, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске стартовали съемки нового комедийного сериала от Comedy Club production. Генеральный продюсер и сценарист серила - пятигорчанин Семен Слепаков", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, в съемках сериала принимает также участие известный российский режиссер - Петр Буслов. Среди его работ дилогия "Бумер", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и "Домашний арест".

Глава Пятигорска отметил, что в съемочном процессе задействованы местные жители, в самых разных ролях, которые прошли кастинг.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что название сериала, о чем он и кто в нем снимается продюсерский центр пока не сообщает.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.