Двух вернувшихся в Северную Осетию из Сирии детей передадут бабушке и дедушке

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Двух детей, ранее вывезенных из Сирии, в ближайшее время передадут родственникам в Северной Осетии, сообщил ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка при главе Северной Осетии Артур Кокаев.

"Двое детей вчера приехали. Это девочка трех лет и мальчик восьми лет. Они будут переданы под опеку бабушке и дедушке", - сказал Кокаев.

По его словам, дети чувствуют себя нормально, но им все-таки обеспечат психологическую помощь.

"На этой неделе будем подключать к работе психологов", - добавил собеседник агентства.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.