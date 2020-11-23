В Воронежской области построили новый мост через реку Савалу

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Строители досрочно возвели новый мост через реку Савалу в Терновском районе Воронежской области, где в ноябре 2018 года при ремонтных работах один человек погиб и пятеро пострадали при обрушении одного из пролетов моста. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Воронежской области.

"В Терновском районе досрочно открыли мост через Савалу. Сроки выполнения контракта были до 1 июня 2021 года. В мае 2020 года департамент дорожной деятельности области заключил контракт на строительство нового сооружения протяженностью 146 метров. Стоимость работ составила 219,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

21 ноября 2018 года возле села Братки обрушилась часть моста через Савалу. Пролет рухнул в воду, когда на одной его полосе проезжали два "Камаза" с зерном, а на другой проводились ремонтные работы. В больницу после инцидента доставили шесть человек, один из них позже умер.