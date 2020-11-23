Министром экономики Краснодарского края стал Алексей Юртаев

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Министром экономики Краснодарского края в понедельник назначен Алексей Юртаев. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации края.

Александр Руппель, ранее занимавший эту должность, назначен вице-губернатором, курирующим вопросы потребсферы, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной отрасли.

"Министром экономики Краснодарского края назначен Алексей Юртаев. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Сегодня руководитель ведомства был представлен сотрудникам министерства", - говорится в сообщении.

Юртаев родился 31 октября 1987 года в городе Орске. Он окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Евразийский университет. Ранее работал в отделе инновационного развития Министерства экономического развития РФ, затем в институте социально-экономических и политических исследований, в Фонде стратегических коммуникаций, в аналитическом центре и Корпорации развития Енисейской Сибири. С начала 2020 года входил в рабочую группу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по поддержке МСП в условиях распространения коронавируса, координировал деятельность 25 отраслевых подгрупп.