На Ставрополье за три года появилось около 30 туристических объектов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья построили или привели в порядок около 30 туристических объектов с момента введения курортного сбора в 2018 году. За это время в бюджет региона поступило свыше 630 млн рублей, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"За три года работы курортного сбора 29 объектов появилось в крае - это та цифра, которую мы реализовали. Или 634 млн рублей, которые направлены на муниципалитеты, чтобы обеспечить выполнение программы и реализовать цели, которые определены", - сказал Трухачев в понедельник на круглом столе в Совете Федерации по поводу восстановления и развития туристской отрасли.

По словам министра, курортный сбор стал действенным инструментом в плане развития курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2020 года в бюджет Ставропольского края поступили более 108 млн рублей курортного сбора.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент начался в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.