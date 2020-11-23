На Ставрополье к 2030 году появятся 83 объекта санаторно-курортной отрасли

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в течение десяти лет планируют построить свыше 30 и реконструировать более 50 существующих объектов санаторно-курортного комплекса. Об этом в понедельник сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"К 2030 году планируется создание новых 31 и реконструкция 52 существующих объектов. Итого мы 83 объекта создадим в течение 10 лет принципиально новых, отвечающих требованиям санаторно-курортного дела", - сказал Трухачев на круглом столе в Совете Федерации по поводу восстановления и развития туристской отрасли.

Он отметил, что к этому же времени планируется создание дополнительного коечного фонда на 73 тысячи мест. Кроме того, по словам министра, для достижения туристического потока в 5 млн рублей к 2030 году за последние годы в отрасль направлено более 22 млрд рублей, а также привлечено свыше 133 млрд рублей от частного бизнеса.

Глава ведомства сообщил, что за 5 лет туристический поток в регионе увеличился на 30%. В настоящее время на Кавминводах действуют более 120 санаториев и свыше 300 гостиниц, коечная емкость - 43 тысячи мести. В отрасли работает более 24 тысяч человек.

Трухачев также сообщил, что в текущем году санаторно-курортные учреждения приняли на отдых и лечение более 90 тыс. человек.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки.