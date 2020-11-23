Театр из Коми покажет спектакли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Академический театр им. В. Савина из Республики Коми приехал в Дагестан, где с 23 по 25 ноября покажет спектакли на сцене Русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в понедельник пресс-службе дагестанского театра.

"На "Большие гастроли" в регион приехал театр из Республики Коми. Первый показ будет сегодня. "Гроза" - одна из последних премьер 91-го (текущего) театрального сезона Академического театра драмы им. Савина. Она была поставлена к столетию Республики Коми", - сказал собеседник агентства.

По ее словам, сотрудничество театров двух республик началось еще в прошлом году, когда дагестанцы побывали в Коми для передачи символа Года театра - статуэтки Всероссийского театрального марафона.

"Тогда же руководители учреждений договорились об обменных гастролях. Сыктывкарцы также привезли в республику премьеры "Ромео и Джульетту" Юрия Попова и Truffaldino il servitore Ролана Боннина", - сказала представитель Русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале, отметив, что ранее зрителям Сыктывкара были представлены спектакли заслуженного деятеля искусств Дагестана Марины Карпачевой и постановка Дмитрия Павлова.

Федеральная программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года. Она направлена на формирование единого культурного пространства России.