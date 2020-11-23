На Ставрополье восстановят туристический маршрут, которому около 60 лет

ПЯТИГОРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Туристический маршрут "Тайны горы Развалка", который был создан в 1960-х годах, возродят в Железноводске в 2021 году. В него войдет посещение пещеры "Вечной мерзлоты", Развальского городища, остатков дороги Великого Шелкового пути, сообщил ТАСС глава ставропольского курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске возродят туристический маршрут "Тайны горы Развалка". По забытому турмаршруту туристы смогут пройти уже в ближайшем курортном сезоне. Путешествие будет начинаться от первой развилки "Деды" и уходить в глубь по терренкуру. В карту маршрута будут включены главные достопримечательности самой таинственной горы Ставрополья - пещера "Вечной мерзлоты", Развальское городище, Селитряные скалы, остатки дороги Великого Шелкового пути, а также пещера первобытного человека, которая, по мнению, археологов относится к VI-III векам до нашей эры", - сказал Моисеев.

По его словам, маршрут существовал с 1960-х годов прошлого века, в середине 1990-х годов он был заброшен. Весь маршрут "Тайна горы Развалка" будет включен в цифровой туристический гид "Умный Железноводск".

По данным пресс-службы городской администрации, с терренкура вокруг горы Развалка начнется в 2021 году создание масштабного экологического проекта Кавминводский велотерренкур, распоряжение о финансировании которого подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.