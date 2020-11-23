Власти Ставрополья просят разрешить санаториям получать лицензию на продажу алкоголя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья предложили разрешить санаториям получать лицензию на реализацию алкогольной продукции. Это должно помочь повысить рентабельность здравниц, считает министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"Мы понимаем, что санаторно-курортные организации без всякого сомнения - это медицинские центры, где предполагается ведение всех необходимых процедур медицинского профиля. Но вместе с тем это и места размещения, отдыха, места, где проводится диагностика каких-либо заболеваний, в которых есть возможность размещения гостиничного типа. Мы будем обращаться, чтобы поддержали инициативу Ставропольского края (разрешить продажу алкоголя в санаториях - прим. ТАСС) и дали санаториям возможность хотя бы выходить на точку окупаемости", - сказал Трухачев на круглом столе в Совете Федерации по поводу восстановления и развития туристской отрасли.

По его словам, был проведен анализ, который показал, что рентабельность санаториев на Ставрополье составляет от 1,5% до 4%, в единичных случаях - до 9%.

"Конечно, мы понимаем, что для нормальной работы в условиях рынка в конкурентном секторе экономики санаторно-курортного обслуживания необходимо увидеть предпринимателям дополнительные возможности для зарабатывания, для обеспечения предприятий финансовыми инструментами", - добавил министр.

Он отметил, что еще одной из проблем, стоящих на пути развития региона, является необходимость отнести санатории к социально значимой сфере. "Здесь важнейшей мерой мы считаем отнесение санаторно-курортных организаций к социально значимой сфере для получения налоговых преференций и вычетов, а также привлечение санаторно-курортными организациями кредитов на модернизацию и улучшение материально-технической базы своих объектов, которая может быть обеспечена снижением стоимости кредитных ресурсов", - сказал Трухачев. Он подчеркнул, что санаторно-курортная отрасль является капиталообразующей на Кавминводах.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В настоящее время на Кавминводах действуют более 120 санаториев и свыше 300 гостиниц, коечная емкость - 43 тыс. мести. В отрасли работает более 24 тыс. человек.