На КПП "Верхний Ларс" увеличат втрое число полос для пассажирского и легкового транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Число полос для легкового и пассажирского транспорта после завершения работ по реконструкции контрольно-пропускного поста "Верхний Ларс" на границе с Грузией будет увеличено практически втрое, что в 9,5 раза увеличит пропускную способность КПП по этому направлению. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Роман Крапивин.

"По итогам реконструкции количество полос по грузовому направлению с четырех будет увеличено до 13, по пассажирскому и легковому транспорту - с 10 до 26, что в 9,5 раза увеличит пропускную способность по данному направлению", - сказал он на совещании по обсуждению плана предстоящих работ.

По словам Крапивина, при разработке проекта специалисты выработали комплекс сложных инженерных и технологических решений, рассмотрев 36 вариантов компоновочной схемы пункта пропуска. Осложняющими факторами стали ограничения из-за находящихся рядом русла реки Терек, магистрального газопровода и памятника природы.

Реконструкция КПП начнется в 2021 году и запланирована на ближайшие два года. Проектными решениями предусмотрена возможность пропуска до 3,8 тыс. транспортных средств в сутки. "Работа будет проводиться в режиме действующего предприятия без ограничения его пропускной способности, поэтому реконструкция будет двухэтапной <…> Запланирован большой объем демонтажа существующей инфраструктуры, необходимо будет завести большое количество строительного материала, погодные условия не самые простые", - отметил Крапивин.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил журналистам, что Военно-Грузинская дорога, на которой находится КПП, имеет большое значение для России и стран Закавказья. "Мы со своей стороны предпринимаем все меры, чтобы дорога исправно и круглогодично функционировала, но пункт пропуска когда-то был построен в самом узком месте ущелья <…> Проблемы складываются, когда пункт пропуска не успевает пропускать то количество автотранспорта, которое устремляется через него. Скапливались многокилометровые очереди в период отпусков", - сказал он.

Вместе с реконструкцией пункта пропуска в республике начнется строительство объездной дороги вокруг Владикавказа. Это позволит снизить нагрузку на муниципалитет - сейчас сотни автомобилистов останавливаются в городе, ожидая проезда по Военно-Грузинской дороге. "Будут построены стоянки на объездной дороге <…> Разработан проект развития придорожного сервиса, городом Владикавказ выделено более 30 га земли для создания такой возможности. Надеюсь, это позволит организовать дополнительные рабочие места, налоговые отчисления в бюджет республики, ощутить пользу от Военно-Грузинской дороги", - отметил глава региона.

О КПП на границе

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. Очереди на дороге возникают с наступлением зимнего периода, в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю. В связи с растущим транспортным потоком власти Северной Осетии несколько лет назад выступили с предложением о реконструкции пункта пропуска.