Эксперт ожидает в КБР стабилизацию экономики и рост налоговых доходов в 2021 году

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Стабилизация экономики и рост налоговых доходов ожидаются в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году, а бюджет обеспечит оздоровление экономики и сохранение социальных гарантий граждан. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому рынку регионального парламента Михаил Афашагов.

В настоящее время идет обсуждение закона "О республиканском бюджете КБР на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" на всех уровнях, парламент рассмотрит его в первом чтении на своем ближайшем пленарном заседании.

"По сравнению с оценкой исполнения республиканского бюджета 2020 года в следующем году ожидается стабилизация экономики и рост налоговых доходов. Это будет обеспечено за счет сохранения темпов роста основных макроэкономических показателей. При реализации необходимых условий в 2021 году темп роста ВРП составит 102,2% к уровню текущего года, а его объем достигнет 162,5 млрд рублей", - сказал Афашагов.

По его словам, к концу прогнозируемого периода валовый региональный продукт возрастет на 8,7% к уровню 2020 года, а его объем достигнет 184,4 млрд рублей. "При рассмотрении бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов парламентарии внесли ряд предложений, реализация которых могла бы способствовать росту собственных доходов республиканского бюджета. Это касалось роста поступлений налога на добычу полезных ископаемых, вопросов налогообложения аграрного сектора экономики, курортно-рекреационного комплекса и других направлений. Мы надеемся, что внесенные депутатами парламента КБР предложения будут учтены правительством республики", - добавил он. В целом, доходы республиканского бюджета на 2021 год, принимаемые в первом чтении, запланированы в объеме 35,3 млрд рублей, расходы составят 36,4 млрд, дефицит - 1 млрд.

Собеседник агентства пояснил, что в 2020 году значительный объем бюджетных средств был направлен на финансирование здравоохранения, в частности, на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. "Вместе с тем есть понимание, что другие болезни тоже никуда не делись. Остались вопросы, реализацией которых необходимо заниматься как в текущем, так и в следующем году, - строительство ФАПов, ремонт объектов здравоохранения, лекарственное обеспечение и другие вопросы", - добавил он.

"Решение вопросов, предусмотренных как федеральными целевыми программами, так и государственными программами КБР, необходимо реализовать в полном объеме. По некоторым из них нужно принимать решение в рамках рассмотрения проекта закона "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в окончательном чтении", - добавил Афашагов.