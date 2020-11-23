Трутнев поручил разработать меры по решению вопроса с теневыми предприятиями СКФО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, который также курирует вопросы развития Северного Кавказа, поручил профильным министерствам разработать комплекс мер по решению вопроса с теневыми предприятиями Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Минфину России и Минэкономразвития России поручено разработать комплекс мер по решению вопроса с теневыми предприятиями СКФО", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Как отметил Трутнев, как только бизнес "выходит из тени", то к нему приходит большое количество проверяющих. "А каждая такая проверка несет финансовые, временные и моральные потери. Давайте попробуем ввести мораторий на любые проверки, не связанные непосредственно с жизнью и здоровьем населения, лет на пять. Теневого предприятия не было на экономической карте страны, и оно может не появиться, а может появиться. Надо создать условия, при которых выбор будет в сторону легализации. Можно подумать и над системой заключения соглашений, когда налоги будут оформляться соответствующими соглашениями и будут неизменны", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Заместитель председателя правительства отметил, что кабмин продолжит работу по совершенствованию механизмов поддержки инвесторов, а также будет добиваться повышения эффективности использования государственных средств. "Это представляется совершенно необходимым как минимум по двум причинам. Первая - бюджетные средства должны расходоваться эффективно. Это общее требование к любой государственной программе. Вторая причина: денег, которые сегодня предоставляются по программе развития Северного Кавказа для развития территорий, недостаточно, чтобы люди стали комфортно жить, чтобы можно было систему водоснабжения привести в порядок, оказать поддержку инвестиционным проектам. Единственная возможность привлекать дополнительные средства только одна - мы должны продемонстрировать высокую эффективность", - отметил Трутнев.