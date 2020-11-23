Трутнев поручил разработать план по установлению сбалансированных тарифов на газ в СКФО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, который также курирует Северный Кавказ, поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по установлению сбалансированных тарифов на электроэнергию и газ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев поручил ФАС России и Минэнерго России разработать план мероприятий по установлению сбалансированных тарифов на электроэнергию и газ (их доведения до экономически обоснованного уровня). Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России поручено выработать конкретные меры, направленные на укрепление платежной дисциплины в области ТЭК на территории СКФО", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Как отметил Трутнев, в настоящий момент топливно-энергетический комплекс Северного Кавказа имеет целый ряд проблем: высокий уровень потерь электроэнергии, износ электрооборудования, недостаточно развитая сетевая инфраструктура, низкий уровень платежной дисциплины. "При высоком уровне газификации (84%) мы сталкиваемся с несанкционированным отбором газа потребителями, наличием бесхозных газораспределительных сетей и сетей газоснабжения, ростом просроченных задолженностей потребителей газа. Устойчиво падают объемы нефтедобычи", - отметил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

Вице-премьер поручил главам субъектов Северного Кавказа сформировать реестр бесхозных объектов энергетики, а также план по их передаче электросетевым и газорапределительным компаниям. "Разработать и утвердить планы стабилизации финансово-экономического состояния предприятий ТЭК. Также ПАО "Газпром", ПАО "Россети" совместно с МВД России разработают комплекс мер по учету объектов газораспределительного и электросетевого комплекса и дальнейшего перевода объектов, у которых владелец не определен, в собственность электросетевых и газораспределительных компаний", - сообщили в пресс-службе.

Развитие энергосистемы СКФО

По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, энергосистема СКФО является избыточной по мощности. При этом все потребление округа обеспечивается как за счет выработки электростанциями на территории, так и за счет перетоков из соседних энергосистем. При этом отмечается, что к 2026 году в макрорегионе установленная генерирующая мощность должна увеличиться более чем на 10%. Планируется, что будет построено не менее 2000 МВА трансформаторных мощностей и более 1 тыс. км высоковольтных линий электропередач. До 2022 года электроэнергетические компании планируют проинвестировать в развитие более 46 млрд рублей (ПАО "РусГидро" 19 млрд рублей, ПАО "Россети" 27 млрд рублей).

По данным пресс-службы, протяженность линий электропередач на территории СКФО составляет 134,42 тыс. км, в 2020 году введен ряд крупных магистральных объектов электросетевого хозяйства, которые позволят повысить надежность энергоснабжения всех потребителей округа.