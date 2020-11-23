Жен более 30 военнослужащих Каспийской флотилии трудоустроят в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Жены 34 военнослужащих Каспийской флотилии будут трудоустроены в Дагестане по итогам ярмарки вакансий, которая прошла в городе Каспийске, также прорабатывается возможность трудоустройства остальных членов семей военнослужащих, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социального развития Дагестана.

"По итогам ярмарки вакансий достигнута договоренность о трудоустройстве 34 жен военнослужащих. Жены военнослужащих изъявили желание трудоустроиться по таким специальностям, как юрист, медсестра общего профиля, экономист, воспитатель, врач, инженер, социальный работник, менеджер по продажам", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что всего на ярмарку вакансий пришли около 50 членов семей военнослужащих, им было предложено более 100 вакансий.

Также, по его словам, в настоящее время прорабатывается возможность трудоустройства остальных членов семей военнослужащих, обратившихся в службу занятости населения. "При этом по мере обращения членов семей военнослужащих в государственные учреждения службы занятости населения им будут оказаны все необходимые услуги в области содействия занятости населения", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Минтруд республики помогает членам семей военнослужащих в решении и других вопросов. "В частности, в Минобрнауки Дагестана и администрации городов Каспийск и Махачкала уже направлены четыре запроса по устройству 67 детей в дошкольные учреждения и школы", - пояснил представитель министерства.

В начале апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. Сообщалось, что перевод флотилии будет осуществляться поэтапно по мере строительства инфраструктуры. В феврале прошлого года глава правительства Дагестана Артем Здунов сообщил, что для передислокации флотилии в республике будет построено жилье для 2,5 тыс. семей военнослужащих.