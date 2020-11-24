В Приморье восстановили подачу тепла и воды, прерванную после ледяного дождя

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации Приморского края полностью восстановили подачу воды в дома жителей Приморья и практически решили проблему остававшегося без теплоснабжения района Владивостока. Как сообщают энергетики, наладить энергоснабжение остающегося без света крупного района Владивостока планируется в среду.

"Продолжается работа по возвращению в дома приморцев тепла. За прошедшую ночь сотрудники ВПЭС установили десять дизельных генераторов и обеспечили электроэнергией большую часть теплоносителей. По сообщению представителей предприятия, отопление вернулось в дома 96% жителей Первомайского района Владивостока, сегодня до конца дня будут подключены и все оставшиеся потребители", - сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

Последним крупным очагом отключения света во Владивостоке остается часть Первомайского района. Энергетики планируют решить проблему, установив новые опоры ЛЭП взамен поврежденных непогодой. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), если ничего не помешает, в среду электроснабжение района будет полностью восстановлено.

Специалисты ДРСК также продолжают устранять локальные отключения в небольших населенных пунктах юга Приморья. Часть потребителей остается без света в частном секторе Артема, где работу ведут 18 бригад ООО "АЭСК". По данным Минэнерго РФ на вечер вторника, в общей сложности без электроснабжения в крае остаются дома чуть меньше 60 тыс. человек, из них большая часть - в первомайском районе Владивостока.

При этом, по данным правительства Приморья, все насосные станции "Примводоканала" уже работают в штатном режиме. Вода поступает во все районы Владивостока, Артема, Надеждинского района со всех трех гидроузлов. Некоторые насосные станции работают на генераторах или обеспечены электричеством по временной схеме, поэтому не исключены локальные перебои с подачей воды.

Мост на остров Русский по-прежнему закрыт, из-за опасности падения льда с вант. Из-за этого жители островной части Владивостока остались надолго не только без света, но и без прямой дорожной связи с центром города. Во вторник там второй день работают полевые кухни, где жители могут получить не только горячую еду, но и газовые баллоны, а также питьевую воду в бутылках. Такие же кухни работают и в Первомайском районе, который без света остается уже шестой день.

Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), располагающийся на острове, заявил о готовности оказывать помощь жителям острова до тех пор, пока не будет восстановлено движение по мосту. Пациентов, которым потребуется госпитализация или хирургическое вмешательство, направят санавиацией в больницы Приморского края. При этом медцентр временно приостановил плановую госпитализацию пациентов, которые должны были приехать с материка.

По данным пресс-службы университета, в магазины кампуса ДВФУ налажена доставка продуктов. Поставщики на паромах регулярно привозят на остров напитки, хлеб, молоко, колбасы, лапшу быстрого приготовления, замороженное мясо и полуфабрикаты. Местных жителей просят не создавать ажиотаж при покупке товаров. Регулярные поставки продолжатся несмотря на перекрытие моста.

При этом, по информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время осуществляются морские пассажирские перевозки на острова Попова, Рейнеке и Путятин. На остров Русский завозятся только продукты, спецтехника, привозятся имеющие там прописку или работающие. Также полностью восстановлены пригородные железнодорожные пассажирские перевозки. Международный аэропорт Владивостока работает в штатном режиме.

После непогоды одной из главных проблем Владивостока, наряду с подачей электричества, остается уборка обломанных веток и льда с городских улиц. Во вторник к этой работе присоединилось 100 морских пехотинцев.

Кроме них с раннего утра в расчистке дорог и пешеходных зон, вывозе снега, обработке участков противогололедными материалами, распиле упавших веток и деревьев участвовали еще 457 человек - сотрудники муниципальной дорожной службы, МЧС, представители Минобороны, лесничества и волонтеры. Использовалось 160 единиц техники.

В связи с погодными условиями и режимом ЧС Приморская сцена Мариинского театра решила перенести концертное исполнение оперы "Мазепа" с участием солиста Мариинского театра Эдема Умерова с 20 на 29 ноября.

Циклон не помешал поставкам овощей и фруктов из Китая в Приморье. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, с 19 по 23 ноября завоз продуктов из Китая через пункты пропуска в регионе происходит без сбоев. Так, в пункте пропуска Пограничный таможенники оформили 331,3 тонны овощей и 33,9 тонны фруктов, в пункте пропуска Полтавка - 255 тонн фруктов и овощей, через пункт пропуска Краскино провезли 70,5 тонны овощей.

Ранее из-за непогоды по инициативе китайской стороны приостанавливалось сообщение через автомобильные пункты пропуска Турий Рог и Полтавка. Но сейчас все они работают в штатном режиме.