Северная Осетия направит 26 млн рублей на препараты для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Северная Осетия получила из федерального бюджета на закупку препаратов для лечения пациентов с коронавирусом дополнительно 26 млн рублей. Уже начались поставки лекарств, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Дополнительное финансирование по поручению президента нам выделено в размере 26 млн рублей. Они были сразу законтрактованы, поставки препаратов уже ведутся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в республике бесплатные лекарства выдаются с апреля. "Больных с коронавирусом обеспечиваем противомикробными препаратами. При этом сами поликлиники привозят лекарства, им стали также помогать в этом волонтеры", - добавили в пресс-службе.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом начали предоставлять более половины регионов РФ, остальные находятся в процессе заключения договоров. Ранее правительство выделило 5 млрд рублей на финансирование обеспечения лекарствами регионов для лечения больных с коронавирусом.

По данным республиканского министерства здравоохранения, всего в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 8 977 человек, за все время выздоровел 8 141 пациент, умерли 75.