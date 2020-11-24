Власти Северной Осетии доработают программу развития туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены доработать региональную программу развития туристско-рекреационного комплекса. В программе будут учтены вопросы развития горнолыжного туризма и бальнеологических курортов, сообщил во вторник председатель правительства Таймураз Тускаев.

"Нам придется в госпрограмму ["Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания"] вносить существенные изменения, нужно развивать горнолыжный туризм, бальнеологию. Нужно изучить наши уникальные природные источники, интегрировать их в комплекс по развитию туризма республики. Уникальные археологические, исторические ценности тоже должны войти в систему развития туризма республики", - сказал он.

На заседании было поддержано решение о продлении действия программы развития туристско-рекреационного комплекса Северной Осетии. Принятая ранее госпрограмма была рассчитана на 2014-2020 годы.

"Сегодня туризм становится одним из ключевых направлений социально-экономического развития нашей республики. Вам [комитету республики по туризму] нужно тесно взаимодействовать со своими коллегами, руководителями органов исполнительной власти, главами местных администраций. Работа по данной программе должна быть постоянной и системной", - отметил Тускаев.

По итогам 2019 года турпоток в Северную Осетию составил 250 тыс. человек.