В Северной Осетии на развитие фундуководства выделят 2,8 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Фундук Алании" в Северной Осетии получит около 3 млн рублей от "Корпорации инвестиционного развития Республики Северная Осетия - Алания" на расширение площади посадки фундука, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"Компании выделены средства в 2,8 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта, а именно на расширение площади посадки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект реализуется с 2019 по 2024 годы. Предполагается разбивка и закладка садов общей площадью 200 га. Из них 158 га уже высажено, ведутся подготовительные работы высадки 42 га.

АО "Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания" было создано в 2016 году. Его задача - реализация инвестпроектов в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". За весь период общий объем привлеченных в экономику региона инвестиций превысил 2,7 млрд рублей, из которых бюджетные - более 950 млн рублей.