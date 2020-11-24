Первый центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открыли в КЧР

ЧЕРКЕССК, 24 ноября. /ТАСС/. Первая "Лаборатория безопасности" для обучения детей правилам дорожного движения появилась в Карачаево-Черкесии, сообщила ТАСС во вторник министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В поселке Эркен-Шахар Ногайского района состоялось открытие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Карачаево-Черкесской Республики. Центр открылся на базе Карачаево-Черкесского аграрно-технологического колледжа. В этом учреждении подготовлен педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и педагогов", - рассказала Кравченко.

По ее словам, центр открывается в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. На базе центра будет проводиться обучение детей от 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. Автобус будет также выезжать в отдаленные населенные пункты республики, где будут проводиться занятия для детей.

"Лаборатория безопасности" оснащена более чем 70 позициями оборудования, в том числе велосипедами, самокатами, демонстрационными стендами и макетами, моделями различных элементов улично-дорожной сети и транспорта, а также раздаточными материалами, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний.

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности" реализуется Госавтоинспекцией МВД, Российским союзом автостраховщиков, экспертным центром "Движение без опасности" при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства транспорта РФ.