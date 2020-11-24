Массовую вакцинацию учителей и врачей от коронавируса начнут на Ставрополье в конце ноября

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край в ближайшие дни получит более 2,4 тыс. доз вакцины для профилактики коронавируса. Со следующей недели в регионе начнут вакцинацию около 1,1 тыс. учителей и врачей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии во вторник.

"Буквально сегодня достигнута договоренность, в конце этой недели 2 426 вакцин к нам придут, порядка 1 100 человек сможем привить, начнем со следующей недели. Наша медицина готова, будем прививать точно учителей и врачей, никого другого прививать не будем", - сказал он.

По словам Владимирова, вакцинация будет проходить по желанию медиков и педагогов. Сам глава региона намерен привиться, когда вакцина поступит для всех жителей. "Я считаю, что правильное решение президента - нужно учителей и врачей прививать в первую очередь, и та и другая категория сегодня в наиболее рискованных условиях находится <…> Будет общая вакцина, - конечно же буду прививаться", - отметил губернатор.

Осенью 2020 года в регион поступила первая партия вакцины против коронавируса, вакцину получили несколько десятков медиков. По словам Владимирова, все они чувствуют себя хорошо и уже смогли вернуться к работе.