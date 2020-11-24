Объем агрострахования утроят на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют увеличить финансирование агрострахования в регионе в 2021 году более чем втрое - до 700 млн рублей, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Около 200 млн рублей мы в этом году направляли на софинансирование по агрострахованию <…> В будущем году планируем около 700 млн направить на агрострахование, планируем застраховать не менее 1 млн га наших посевов", - отметил Владимиров.

Осень 2019 года, а также зима и весна 2020 года на территории края отличались малым количеством осадков. Весной в регионе вводился режим ЧС. В период засухи власти региона отмечали, что увеличение темпов агрострахования позволило бы фермерам рассчитывать на дополнительные компенсации из-за потерь урожая.

Ранее в краевом Минсельхозе ТАСС сообщали, что в 2020 году аграрии края застраховали около 300 га посевов. Ежегодно в Ставропольском крае засевают зерновые на площади около 2 млн га.