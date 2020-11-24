Число социальных контрактов на Ставрополье увеличится в 12 раз в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют заключить около 8 тыс. социальных контрактов в 2021 году. Это количество в 12 раз превышает общий показатель предыдущих лет, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Мы чуть больше 400 социальных контрактов заключили к этому году, а в этом году, по-моему, еще 265. На будущий год мы более 8 тыс. социальных контрактов запланируем", - сказал он.

Программа социальных контрактов действует в Ставропольском крае с 2014 года. По решению властей в 2020 году в регионе была увеличена сумма поддержки, на которую могут рассчитывать семьи, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

"В текущем году было выделено практически в четыре раза больше денег, чем в предыдущие годы. Но ранее край выделял только собственные средства. В следующем году к этому подключается Федерация, средства, выделяемые на социальные контракты, будут в разы увеличиваться <…> Стоимость самого социального контракта вырастет в 2,5 раза", - сообщила губернатору по видео-конференц-связи министр труда и соцзащиты края Елена Мамонтова.

В рамках социального контракта семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают средства на развитие подсобных хозяйств, начало предпринимательского дела. По анализу властей более половины семей, получивших поддержку на Ставрополье, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и выйти из категории малоимущих.