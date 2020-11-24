Мировой рекорд по высокогорному подледному погружению установили в КЧР

ЧЕРКЕССК, 24 ноября. /ТАСС/. Мировой рекорд по высокогорному айс-дайвингу установлен в Карачаево-Черкесии, дайверы погрузились в озеро Шобайдак на высоте 2,9 тыс. м. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе регионального министерства туризма, курортов и молодежной политики.

"Международная группа дайверов и туристов под руководством члена Русского географического общества Юрия Кашина в ходе экспедиции в Карачаево-Черкесию, приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, установила мировой рекорд по высокогорным подледным погружениям. Дайверы погрузились в озеро Шобайдак на высоте 2 900 метров вблизи Мухинского перевала в Карачаево-Черкесии", - рассказали в министерстве.

Ожидается второй этап экспедиции, он пройдет летом. Во время погружений исследователи произведут замеры глубин озер, оценят их экологическое состояние, температурный режим воды. Также они займутся поисками артефактов Великой Отечественной войны, которые впоследствии будут переданы музеям.

В министерстве обратили внимание, что ранее рекорд по высокогорному подледному погружению был установлен во Франции на озере Тинь, после его побили в Армении, погрузившись под лед на озере Севан на высоте 1,9 тыс. м, а в 2019 году международная группа привезла рекорд в Россию, погрузившись на озере Роберта Скотта на высоте 2,6 тыс. м.