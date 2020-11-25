Специалисты Оборонэнерго 25 ноября начнут подачу электричества в поселки острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Оборонэнерго в среду планируют подать электричество в четыре поселка на острове Русский, где жители остаются без света уже почти неделю. Об этом ночью в среду написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Проверили, как идет восстановление энергоснабжения поселков острова Русский. Специалисты Оборонэнерго обещают завтра подключить около 40% абонентов поселка Шигино. Днем электричество должны подать в большую часть Подножья и Зеленой. Так же 25 ноября начнут подключать Поспелово", - говорится в сообщении.