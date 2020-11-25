Открытие моста на остров Русский отложили на сутки

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое планировалось возобновить 25 ноября откроется не раньше четверга, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
"Движение по мосту на остров Русский закрыто до 26 ноября. Осуществляется паромное сообщение", - говорится в сообщении. Согласно расписанию, паром ежедневно выполняет по 9 рейсов в каждую сторону. Ранее мост планировалось открыть в среду.
Автомобильное движение по мосту на остров Русский во Владивостоке было закрыто в субботу утром в связи с опасностью падения наледи с вантовых опор после прошедшего в регионе ледяного дождя. На острове официально проживает около 4,5 тыс. человек, в части поселков уже неделю отсутствует электричество. Власти города с понедельника организуют здесь две полевых кухни, где жители могут получить горячее питание, а также газовые баллоны и питьевую воду.
Дальневосточный федеральный университет переходит на занятия в сети в связи с сохраняющимся ограничением проезда на остров Русский. Занятия будут идти по действующему расписанию, но в онлайн-формате.