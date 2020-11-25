Открытие моста на остров Русский отложили на сутки

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое планировалось возобновить 25 ноября откроется не раньше четверга, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Движение по мосту на остров Русский закрыто до 26 ноября. Осуществляется паромное сообщение", - говорится в сообщении. Согласно расписанию, паром ежедневно выполняет по 9 рейсов в каждую сторону. Ранее мост планировалось открыть в среду.