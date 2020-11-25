Губернатор рекомендует жителям Владивостока отключить электронику, чтобы избежать пожара

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал жителям Владивостока отключить все электроприборы, чтобы они не пострадали из-за скачка напряжения при подключении к сети пострадавших от циклона электросетей. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.
Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) подали электричество в остававшийся без света в течение семи дней район Чуркин в Первомайском районе Владивостока.
"Подано напряжение на подстанции на мыс Голдобина, на Чуркин, Улисс, в рыбный порт. Предприятие "Владивостокские электрические сети" постепенно начнет подавать напряжение непосредственно в дома. У меня большая просьба к жителям - очень аккуратно относиться к работе с электроприборами. Пока идет подключение и передача напряжения, нужно отключить их все до полной загрузки линии для избежание неприятностей", - процитировала пресс-служба слова Кожемяко.
"Приморские электрические сети" в своем аккаунте в Instagram также обратились к жителям Чуркина с напоминанием о необходимости выключить приборы из розеток, чтобы избежать пожара.