Губернатор рекомендует жителям Владивостока отключить электронику, чтобы избежать пожара

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал жителям Владивостока отключить все электроприборы, чтобы они не пострадали из-за скачка напряжения при подключении к сети пострадавших от циклона электросетей. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) подали электричество в остававшийся без света в течение семи дней район Чуркин в Первомайском районе Владивостока.