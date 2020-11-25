Более 500 военных помогают ликвидировать последствия циклона в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Помощь в ликвидации последствий циклона в Приморье оказывают более 500 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), сообщила пресс-служба округа в среду.
"В Восточном военном округе созданы оперативные группы для руководства ходом устранения последствий ЧС. Кроме того, на базе общевойскового объединения, отдельных соединений и воинских частей ВВО в Приморском крае сформированы 17 сводных отрядов, в состав которых входят 554 военнослужащих и 86 единиц военной и специальной техники", - сообщила пресс-служба.
В регионе работают 20 полевых кухонь, которые приготовили и раздали местным жителям более 28 тыс. порций горячего питания. Военные помогают расчищать территории от упавших деревьев и строительных конструкций, обрабатывают противогололедным материалом дороги общего пользования. Во Владивостоке военные расчистили 75 километров дорожного полотна, загрузили и вывезли 35 машин поваленных деревьев. В Артеме расчищена центральная территория парка культуры и отдыха, разобраны завалы и очищены дороги от поваленных деревьев по улицам Фрунзе и Кирова, вывезено 14 машин веток.