Более 500 военных помогают ликвидировать последствия циклона в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Помощь в ликвидации последствий циклона в Приморье оказывают более 500 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), сообщила пресс-служба округа в среду.

"В Восточном военном округе созданы оперативные группы для руководства ходом устранения последствий ЧС. Кроме того, на базе общевойскового объединения, отдельных соединений и воинских частей ВВО в Приморском крае сформированы 17 сводных отрядов, в состав которых входят 554 военнослужащих и 86 единиц военной и специальной техники", - сообщила пресс-служба.