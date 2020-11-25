В поселках на острое Русский, где нет света, 25 ноября будут работать три полевые кухни

В понедельник и вторник на острове работало две точки с горячим питанием.

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация Владивостока организует в среду три полевые кухни в поселках на острове Русский, где уже неделю часть жителей остается без света после ледяного дождя. Как сообщает пресс-служба мэрии, жители смогут также получить газовые баллоны и при необходимости газовые плиты.

"В среду, 25 ноября, на острове Русский заработают три полевые кухни - в поселках Подножье, Поспелово и Экипажный. Получить горячую еду жители острова могут с 11:00 (04:00 мск) в поселке Подножье, с 14:00 (07:00 мск) часов в поселке Поспелово и с 14-15 часов (07:00-08:00 мск) в поселке Экипажный. Также на острове сегодня будет организована раздача трех тысяч газовых баллонов и 100 газовых плит", - говорится в сообщении.

Частично восстановить подачу электричества в дома на острове планирует в среду "Оборонэнерго". Мост на остров закрыт, предварительно, до четверга из-за опасности падения льда с вант. На остров с 07:00 утра (00:00 мск) ходит паром.

В среду, 25 ноября, энергетики восстановили подачу электричества по магистральной линии в последний континентальный район Владивостока - Первомайский, остававшийся без света на протяжении недели. Сейчас идет подключение трансформаторных подстанций и подача электричества непосредственно в дома. До этого момента без электричества в крае оставалось около 60 тыс. человек.