В селе Якутии остановилась работа котельной из-за наезда машины на теплотрассу

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы ведутся в Сунтарском районе Якутии, в административном центре района остановилась котельная в результате наезда машины на теплотрассу. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"В селе Сунтар Сунтарского улуса (района) ведутся аварийно-восстановительные работы на теплотрассе, поврежденной в результате наезда неустановленной автомашины. 25 ноября в 04:22 (24 ноября 22:22 мск) произошла остановка котельной № 8. Котельная отапливает пять многоквартирных домов, два частных жилых дома. Работает бригада в количестве 12 человек, 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

В 06:50 (00:50 мск) работа котельной восстановлена. Без отопления остаются два дома, ведутся сварочные работы на теплотрассе.

Село Сунтар является административным центром Сунтарского района, в селе проживает около 9 тыс. человек. По данным якутских синоптиков, утром в селе температура составила минус 20 градусов.