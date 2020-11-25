На Колыме после вмешательства прокуратуры убрали свалку на площади 4,4 тыс. кв. м

ТАСС, 25 ноября. Власти Магаданской области ликвидировали несанкционированную свалку отходов различной степени опасности на территории лесничества после вмешательства прокуратуры. Ведомство вмешалось в ситуацию после публикаций в средствах массовой информации данных о размещении отходов в карьере, расположенном на землях государственного лесного фонда, сообщается в среду на сайте прокуратуры Колымы.

"В ходе проверки установлено, что в зеленой зоне Магаданского лесничества на площади 4 400 кв. м размещены отходы производства и потребления различного класса опасности, что может привести к негативным последствиям в виде загрязнения почвы и возникновения пожаров. В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду Магаданский межрайонный природоохранный прокурор внес представление руководителю Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования свалка, расположенная на землях государственного лесного фонда, полностью ликвидирована", - говорится в сообщении.

Отходы были размещены на одном из участков лесного фонда недалеко от федеральной автодороги, соединяющей Магаданскую область с Республикой Саха (Якутия).