В Новосибирске без отопления и горячей воды остались 69 домов и 4 социальных объекта

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Авария на теплотрассе привела к отключению отопления и горячей воды в 69 жилых многоквартирных дома и четырех социальных объектах, сообщили журналистам в пресс-службе Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"В зоне отключения - 69 домов и 4 социальных объекта", - говорится в сообщении

Авария произошла в среду на теплотрассе в правобережной части Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе СГК, сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить в среду к 17:00 местного времени (13:00 мск) после чего горячее водоснабжение в домах будет восстановлено.

Сегодня в Новосибирске восемь градусов мороза.