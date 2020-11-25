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Во Владивостоке перекрыли движение транспорта и людей из-за падения льда с вант моста

На перекрытых участках дежурят посты ГИБДД и полиции

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края закрыли движение автотранспорта и людей на дорогах центральной части Владивостока в связи с падением льда с вант моста через бухту Золотой рог, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"В связи с падением льда с верхушек вант на Золотом мосту перекрывается на неопределенное время движение транспорта и пешеходов под мостом на Светланской от поворота на Лазо до остановки ДВГТУ и по Корабельной набережной от улицы Петра Великого (расположенных в центральной части города)", - говорится в сообщении. На перекрытых участках выставляются посты ГИБДД и полиции.

Движение транспорта во Владивостоке после прошедшего циклона и ледяного дождя с 19 ноября осложнено пробками 10 баллов.

Вантовый мост через бухту Золотой рог связывает центральную часть города с районом Чуркин в Первомайском районе, где проживает более 60 тыс. человек.

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