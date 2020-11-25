Прокуратура выявила, что детей в школах Барнаула кормили просроченными продуктами

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Барнаула выявили нарушения при организации школьного питания в некоторых учебных заведений города. В частности, в некоторых учебных заведениях не достает нужного оборудования на кухнях, есть проблемы с хранением сырья для приготовления пищи, выявлены факты использования просроченных продуктов, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Выявлено отсутствие оборудования для школьных столовых - шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духового или сухожарового шкафа для прокаливания столовых приборов. Не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства: не сохраняются маркировочные ярлыки с указанием срока годности, допускается использование продукции от предыдущего приема пищи, используются продукты с истекшим сроком годности. Вскрыты факты непредоставления в сентябре - октябре 2020 года продуктовых наборов учащимся с ограниченными возможностями здоровья", - сообщает ведомство.

Также установлено, что работники "КШП-Глобус", которое занимается организацией питания в образовательных организациях, не соблюдают правила личной гигиены. В их медкнижках нет некоторых данных о необходимых обследованиях. В некоторых школах нарушена продолжительность перерыва в занятиях для горячего питания - Санпином предусмотрено на это не менее 20 минут.

Директорам школ и руководителю "КШП-Глобус" внесены представления, в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.