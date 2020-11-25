Эксперт: режим ОЭЗ со спецпереференциями в СКФО даст импульс развитию промышленности

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Режим особых экономических зон со специальными преференциями, который прорабатывается правительством РФ в качестве меры поддержки инвесторов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), может дать новый импульс развитию промышленного производства и реального сектора экономики округа, что позволит оздоровить социально-экономическую ситуацию в регионах Северного Кавказа, такое мнение высказал ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член совета директоров АО "КРСК" Максим Фатеев.

Ранее в пресс-службе аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, курирующего также вопросы развития Северного Кавказа, сообщили, что кабмин прорабатывает режим особых экономических зон (ОЭЗ) со специальными преференциями для резидентов промышленных площадок в Северо-Кавказского федерального округа. В частности, рассматривается снижение тарифов страховых взносов до 7,6% при нормативном уровне 30%.

"Мы привыкли рассматривать Северный Кавказ с точки зрения развития курортов, здравниц, но сейчас для округа не менее актуально развитие промышленного производства, реального сектора экономики. Режим особых экономических зон со спецпреференциями для резидентов на территории промышленных площадок СКФО даст ощутимый толчок для развития промышленного потенциала округа, создания новых производств, что логично повлечет за собой увеличение ВРП, занятости населения, оздоровление социально-экономической ситуации в целом", - сказал Фатеев.

Он также отметил, что инвесторами будет очень востребована мера, предполагающая снижение тарифов страховых взносов. "Это колоссальная преференция для развития экономики. Запуск производства - очень затратный процесс, это изначально большие вложения, большие издержки, в том числе по оплате труда. За счет снижения страховых взносов можно увеличить заработную плату персонала, нанимать более квалифицированный персонал, развивать социальную функцию предпринимательства, а также привлекать заемные средства на развитие производства", - отметил эксперт.

По его словам, режим ОЭЗ со специальными преференциями будет востребован как новыми инвесторами, так и уже работающими на территории СКФО компаниями, которые ищут новые площадки для расширения существующих производств. "При этом региональным властям необходимо сосредоточиться на создании и подготовке таких площадок, обеспечить подвод электроэнергии, воды, газа и так далее, создать возможности для открытия новых производств", - пояснил собеседник агентства.

Эксперт также отметил, что для получения максимального результата от такой меры поддержки потребуется время. "Эффект не будет моментальным, поэтому такие решения должны приниматься надолго - бизнес должен быть уверен, что это не закончится завтра или через год-два. В этом случае мы можем рассчитывать на мультиэффект, который повлечет за собой решение многих проблем Северного Кавказа", - заключил Фатеев.