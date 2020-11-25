В Кабардино-Балкарии формируют запас лекарств для лечения коронавируса

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Запас лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции формируют в Кабардино-Балкарии (КБР), в регион поступили "Фавипиравир" и "Ксарелто", которые стали дефицитными из-за повышенного спроса. Об этом журналистам сообщил в среду министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.

Первые лекарства для амбулаторных больных, приобретенные за счет средств федерального бюджета (выделено 32 млн рублей), в регион поступили неделю назад. Кабардино-Балкария стала единственным субъектом, который заключил 100% контрактов на их приобретение.

"Сегодня и вчера поступили такие лекарственные препараты как "Фавипиравир" около 750 упаковок и "Ксарелто" 1000 упаковок, это одни из дефицитных лекарственных средств, которые сейчас имеются на рынке для лечения пациентов на амбулаторном этапе. На каждый день расписан график-план поставки, работа ведется в интенсивном режиме как на уровне аптечного склада, так и в самом министерстве здравоохранения, по сути мы сейчас уже формируем запас", - сказал Калибатов, отметив, что все необходимые лекарство поступили также и в лечебные учреждения.

Министр признал, что в настоящее время наблюдается дефицит лекарственных средств и заверил, что ведется работа по их поставке. "Мы все знаем, что не так все гладко, на рынке имеется и определенный дефицит, вызванный повышенным спросом. Что касается перечня наименований, то в схемы для лечения пациентов на амбулаторном этапе включены 16 лекарственных средств, по каждой из них у нас заключены контракты, ведутся поставки", - добавил он.

При лечении коронавирусной инфекции учитывается много факторов, не стоит принимать лекарства по совету друзей и знакомых, призвал Калибатов. "Для назначения грамотного лечения необходимы учесть результаты лабораторных анализов, начало заболевания, возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, риски тромбообразования, наличие признаков супербактериальной инфекции и многое другое, что может сделать только квалифицированный врач. Поэтому не нужно делать себе назначения и пользоваться рекомендациями друзей и знакомых, а нужно обращаться за помощью к врачам и выполнять их рекомендации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария стала одним из первых и немногих регионов в стране, где с июня 2020 года по распоряжению руководства республики пациенты с коронавирусной инфекцией, находящиеся на амбулаторном лечении, получают лекарства бесплатно согласно рекомендациям Минздрава РФ. За это время на это было выделено больше 25 млн рублей, препараты по медицинским показаниям получили более 6 тыс. человек.

О ситуации в регионе

По данным регионального штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии, по состоянию на 25 ноября в республике проведено 280 154 исследования путем тестирования (за сутки плюс 1 841), выявлено 12 253 случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 88).

"Из числа заболевших выздоровели 9 409 (за сутки плюс 127) пациента, умерли - 203 (за сутки 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 413 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях находятся - 86 человек", - уточнили в оперштабе.